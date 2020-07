HOMEM É ENCONTRADO MORTO DENTRO DE IMÓVEL EM TIANGUÁ

Um homem foi encontrado morto no interior de um imóvel localizado no bairro Terra prometida em Tianguá. O caso aconteceu no início da manhã desta sexta (10), sendo a vítima identificada como Francisco Fontenele Ferreira, que tinha 51 anos. De acordo com informações do Sargento Rocha, o cadáver estava caído dentro do banheiro da residência e muito sangue foi encontrado em um compartimento ao lado. Ainda de acordo com o Sargento uma equipe da Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará), esteve no local e não constatou marcas de violência na vítima.





O corpo foi encaminhado ao IML de Sobral onde somente após os exames poderá será constatada a causa da morte.





(Ibiapaba 24 horas)