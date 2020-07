Homem invade casa da ex com faca e é morto pelo sogro

Um homem de 38 anos foi morto a tiros neste fim de semana após invadir a casa do ex-sogro com uma faca para matar a ex-esposa, de 34 anos. O pai da mulher, Idelfonso de Souza, reagiu às ameaças de Vanderlei de Souza, que é seu sobrinho, com tiros. O caso aconteceu na Zona Rural de Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso.





Quando a Polícia Militar chegou ao local, foi recebida pela ex-sogra de Vanderlei. Ela contou que o ex-genro invadiu a casa com uma faca e ameaçava matar a todos, incluindo a ex. Neste momento, segundo ela, Idelfonso e Vanderlei iniciaram uma discussão que terminou com os disparos contra o homem. Idelfonso fugiu e deixou a arma no local.





Um vizinho que ouviu os tiros correu até a casa e encontrou o homem ferido. Ele usou o carro do próprio Vanderlei para socorrê-lo até uma ambulância, mas o homem já chegou sem vida.





Idelfonso ainda não foi encontrado, mas espera-se que ele se entregue à polícia.





(Pleno News)