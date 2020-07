INTERNAUTA SOLICITA ESCLARECIMENTOS AO PREFEITO DE SOBRAL!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, solicitando esclarecimentos do prefeito Ivo Gomes.

Veja a íntegra:

"Solicitamos espaço no blog para pedir esclarecimento ao secretário de infraestrutura, David Bastos e ao prefeito Ivo Gomes, sobre a situação do acesso ao distrito de Jordão, passando pelo bairro Terrenos Novos, pois o trecho está com a pavimentação destruída e nem o acidente ocorrido nos últimos dias, que segunda a imprensa envolveu uma ex-prefeita da região foi suficiente para alertar as autoridades, vão aguardar outro acidente mais grave? A via é um importante acesso de ambulâncias de cidades vizinhas ao Hospital Regional Norte sem a necessidade de passar pelo centro da cidade, já aconteceu vários assaltos no local e a baixa velocidade devido os buracos ajuda os criminosos, então, gestores, qual a dificuldade de resolver o problema ? É a distância? A usina fica a alguns metros do local, vamos ter compromisso com o contribuinte e realizar o trabalho."