MATANÇA EM SOBRAL: JOVEM É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Na noite desta terça-feira, dia 21, por volta das 23h00, aconteceu um homicídio a bala na rua Luís Santos Aquino, bairro Terrenos Novos.

A vítima, um jovem identificado como Mateus, foi executada com vários tiros na cabeça.





Os autores do crime estavam em uma motocicleta e fugiram logo após o homicídio, tomando destino ignorado.



Sobral registra 57 homicídios no corrente ano.



A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Mais detalhes em breve.