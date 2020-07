MATANÇA EM SOBRAL! JOVEM É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO

Mais um crime de morte é registrado na cidade de Sobral!



Por volta das 12h00 desta quinta-feira, dia 30, aconteceu homicídio a bala na rua Frei Álvaro, bairro Alto do Cristo. A vítima foi identificada como Antônio Carlos da Silva, 31 anos, vulgo "Cuzcuz".





Os autores do crime ocupavam uma motocicleta e fugiram logo após o crime, tomando destino ignorado.



Antônio Carlos foi executado com vários tiros na cabeça.



As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os criminosos.



Sobral registra 59 homicídios dolosos no corrente ano.



A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.



Ressalta-se que, Antônio Carlos da Silva, tinha várias passagens pela polícia.





Mais detalhes em instantes!