MATANÇA: HOMEM É EXECUTADO A BALA NA CIDADE DE UMIRIM

A polícia voltou a registrar um homicídio a bala no município de Umirim. O sinistro aconteceu por volta das 22h de terça-feira, 14, ocasião em que um homem identificado como Francisco Soares das Chagas, de 31 anos, foi morto a bala em uma praça localizada do bairro Tancredo Neves. Ainda conforme o apurado pela polícia, a vítima estava sentada na referida praça quando foi abordado por uma dupla que sem mais, sem menos, efetuaram disparos contra a vítima que qual morreu ali mesmo no local. Após cometer o crime de homicídio os indivíduos fugiram e não foram mais localizados.





Familiares do homem morto informaram que o mesmo havia chegado em Umirim há pouco tempo e não tinha ideia de quem teriam o matado. Policiais militares efetuam diligências a procura dos criminosos. Uma equipe da Pefoce chegou ao local e conduziu o corpo da vítima ao IML de Sobral.





Com informações do Portal Vale do Acaraú