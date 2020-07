MATANÇA: Sepultamento de jovem assassinato termina em tiroteio com mais dois mortos

Um tiroteio dentro de um cemitério público, no momento em que parentes sepultavam o corpo de um jovem assassinado, terminou em mais duas mortes e outras pessoas feridas. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (29), na zona rural do Município de Canindé (a 97Km de Fortaleza). Um grupo armado invadiu o local do enterro e abriu fogo.





De acordo com a Polícia, as cenas de violência aconteceram no cemitério público da localidade de Ipueiras dos Gomes. A família do adolescente Francisco Helane Teles da Silva, 17 anos, estava sepultando o corpo dele quando foi atacada.





O rapaz havia sido morto, a tiros, na noite de domingo (28), ma mesma localidade. A Polícia suspeita que o crime tenha ligação com a rivalidade entre membros de facções.





Era por volta das 18 horas de ontem, quando o corpo do adolescente estava sendo enterrado e muitos familiares e amigos estavam presentes. De repente, um grupo armado invadiu o cemitério já atirando nas pessoas. Aconteceu um corre-corre, muito desespero e várias pessoas acabaram ficando feridas.





Bala e morte





Quando os bandidos fugiram do local, os corpos de jovens foram encontrados próximo ao jazigo onde o adolescente estava sendo sepultado. Os mortos foram identificados como sendo Francisco Henrique Iglesias Silva Teles, 19 anos; e Maxssuel Soares Gomes, 15.





A Polícia Militar cercou o local com várias viaturas do 4º BPM, mas os atiradores conseguiram escapar. Os corpos dos dois rapazes foram encaminhados ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) de Canindé.





A Polícia não tem dúvidas de os assassinos dos dois rapazes são os mesmo integrantes da quadrilha que, no domingo, também matou o adolescente que ontem estava sendo enterrado.





(Blog Fernando Ribeiro)