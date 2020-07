Mulher é sequestrada e passa três dias na mata sendo torturada em Pacoti

Policiais militares localizaram, na tarde desta segunda-feira (20), uma mulher que havia sido sequestrada e estava sendo torturada há, pelo menos, três dias. O cativeiro da vítima era uma pequena clareira em uma mata fechada na zona rural do Município de Pacoti, situado na Região do Maciço de Baturité (a 85Km de Fortaleza).





De acordo com a Polícia, os motivos do sequestro e da tortura contra a vítima, identificada apenas por Sandra, de aproximadamente 30 anos de idade, são ainda desconhecidos. O que se sabe é que ela foi arrastada de dentro de casa, na zona rural, e levada para o matagal por um desconhecido.





Buscas foram feitas nas últimas 72 horas sem êxito. Até que no fim da tarde de ontem, policiais militares dos destacamentos da PM de Guaramiranga e Pacoti, sob o comando do subtenente PM Nogueira, conseguiram pistas da vítima e iniciaram uma busca na mata fechada, chegando a uma vereda que terminava no local onde a mulher era mantida deitada sob um colchão, amarrada e sendo espancada.





Buscas





O autor das agressões desapareceu em meio ao matagal antes da chegada da Polícia Militar. Em estado considerado grave, a mulher foi retirada do local por socorristas e pela PM e levada para o Hospital de Pacoti, sendo, posteriormente, transferida para outra unidade de saúde da região. As buscas continuam na tentativa da Polícia de prender os envolvidos no crime.





(Fernando Ribeiro)