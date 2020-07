Natura é boicotada por ação de Dia dos Pais com Thammy

A Natura foi criticada na internet ao escolher Thammy Miranda para estrelar a campanha de Dia dos Pais da marca de cosméticos. Na semana passada, o filho de Gretchen publicou um vídeo da ação #MeuPaiPresente onde mostra seus momentos ao lado de Bento, fruto de uma fertilização artificial feita por sua companheira Andressa Ferreira.





– As melhores lembranças que meu filho vai ter de mim, sem dúvidas, serão das coisas boas que a gente viveu junto, seja brincando, sendo amigo, educando… É essa energia de presença, de estar junto, acompanhando e sendo companheiro que eu tenho e vou continuar tendo com ele. Ser pai é isso! Estar presente é o melhor presente! – declarou Thammy no vídeo.





Nas redes sociais, alguns internautas discordaram do novo garoto-propaganda da marca. Um usuário do Twitter disse que, apesar de usar hormônios e ter retirado os seios, Thammy continua sendo mulher. Já outros pediram boicote à Natura usando a hashtag #NaturaNão.





(Pleno News)