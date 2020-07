Operação da Polícia Civil desmantela quadrilha de traficantes em Saboeiro e mais 3 cidades

A Polícia Civil do Estado do Ceará deflagrou no começo da madrugada desta quinta-feira (23), a primeira fase da “Operação Carcará” em municípios das regiões Centro-Sul e Cariri cearenses. O objetivo foi o cumprimento de 24 mandados de prisão, sendo 22 deles também alvos de busca e apreensão, nas cidades de Saboeiro, Icó, Tauá e Iguatu.





O alvo da operação é uma organização criminosa suspeita de cometer homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, dentre outros crimes que vêm sendo praticados há décadas e de forma mais intensa em Saboeiro e que já arrecadou milhões de reais por meio do tráfico.





Até o começo da tarde, ao menos, 10 pessoas tinham sido capturadas, entre presos – incluindo homens e mulheres – e adolescentes apreendidos. Também houve apreensão de armas e drogas nas primeiras horas da operação.





Outras cidades





Embora Saboeiro tenha sido o foco da “Operação Carcará”, as cidades de Icó, Tauá e Iguatu também se tornaram alvo da operação, devido à forma de atuação intermunicipal do grupo.





“A gente sabe que o determinado grupo criminoso não atua só naquela cidade [Saboeiro], tem várias ramificações. Então, a gente teve o zelo de pegar toda a teia criminosa, identificar e transformar em algo que hoje vai ser cumprido em quatro cidades”, ressaltou o delegado William Lopes, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (DPJI- Sul).





(Fernando Ribeiro)