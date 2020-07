Pelo menos 80 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (6) no país para preencher quase 7 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas para preenchimento imediato, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.⠀





