Pandemia da bala: duas mulheres e um homem são mortos por pistoleiros no Açude Castanhão

Um triplo assassinato foi registrado na tarde deste domingo (26), no Vale do Jaguaribe. O crime deixou mortos duas mulheres e um homem no Distrito de Castanhão, no Município de Alto Santo (a 247Km de Fortaleza). Duas jovens e o namorado de uma delas foram fuzilados por desconhecidos, segundo a Polícia.





De acordo com as primeiras informações colhidas pela Polícia Militar no local do crime, os três jovens estavam se divertindo em um quiosque nas margens do Açude Castanhão quando foram surpreendidos pelos assassinos, dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta não identificada.





Conforme o relato de testemunhas oculares, os dois homens desceram da moto já com armas na mão e dispararam vários tiros à queima-roupa contra as vítimas. Uma das mulheres e o homem caíram mortos no local onde estavam. A segunda mulher correu para o interior de uma residência e buscou abrigo, mas também foi assassinada a tiros.





Corpos





Com a chegada da Polícia Militar no local, os mortos foram identificados como Maria Euzinete Lima Sabóia, 35 anos, conhecida por “Netinha”; Emanuel da Silva Carneiro, 21 anos; e a namorada dele, Francisca Rayane Silva Martins, 22 anos. Todos apresentavam marcas de tiros de pistola na cabeça, o que caracterizou uma tripla execução sumária. Nada foi roubado das vítimas, o que afasta a hipótese de um latrocínio (roubo seguido de morte. O crime foi registrado às 16h40.





Os três corpos foram examinados no local por peritos e, em seguida, recolhidos pela equipe do rabecão e encaminhados ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), da cidade de Russas.





(Diário do Nordeste)