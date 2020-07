Pandemia da violência deixa seis mortos em assassinatos no Vale do Jaguaribe

O Vale do Jaguaribe passa por momentos de muita violência neste mês de julho de 2020. Nas últimas 48 horas, ao menos, seis pessoas foram mortas em municípios da região, numa sequência de execuções sumárias que ainda estão sendo investigadas pelas autoridades e nenhum suspeito foi preso. Entre os casos, um triplo assassinato ocorrido na tarde do último domingo (26), no Município de Alto Santo.





Já na madrugada desta terça-feira (28) mais um crime ocorreu naquela zona do interior cearense. Um jovem identificado por Marcos Vinícius foi assassinado, a tiros, dentro de casa, na cidade de Jaguaribara. Ele era natural de Alto Santo, Município que registrou quatro assassinatos os últimos dois dias.





Crimes





A sequência de assassinatos no Vale do Jaguaribe nas últimas 72 horas começou no domingo em Alto Santo, quando foram mortos, a tiros, no Distrito de Castanhão, duas mulheres e um homem. As três vítimas foram identificadas como: Maria Euzinete Lima Sabóia, 35 anos; Francisca Rayane Silva Martins, 22; e Emanuel da Silva Carneiro, 21.





Na segunda-feira (27), mais um crime foi registrado em Alto Santo, desta vez na zona rural. No Sítio Tibolo foi morto, a tiros, um homem identificado como Glauber de Oliveira Morais, conhecido por “Glaubim”.





Também ontem, um homem foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas a tiros em pleno centro comercial da cidade de Jaguaretama. O tiroteio aconteceu na Avenida Padre Sebastião Marleno. As vítimas não tiveram seus nomes revelados.





O sexto crime na região aconteceu na madrugada de hoje na cidade de Jaguaribara.





(Fernando Ribeiro)