PANDEMIA DA VIOLÊNCIA: Jovem é assassinado por entrar no bairro dominado por uma facção rival

A guerra protagonizada por facções criminosas na Grande Fortaleza deixou mais uma pessoa morta nas ruas da Capital. O crime ocorreu por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira (23) na zona sul da cidade, quando um jovem, de 23 anos, foi fuzilado por membros de um grupo criminoso rival. Por entrar no bairro dominado pelos inimigos, Fabiano Vieira da Costa acabou perdendo a vida tragicamente.





Moradores relataram ter ouvidos gritos e tiros durante a madrugada, porém, nenhum deles se arrisco a sair de casa ou simplesmente abrir portas e janelas para saber o que estava acontecendo. Porém, quando o dia amanheceu, o corpo do rapaz, com vários ferimentos de tiros, foi encontrado na via pública. Ele foi identificado como Flávio Batista de Sousa, que era natural da cidade de Itatira (CE).





O assassinato aconteceu na Rua Pedro Cardônio Sales, no Parque Jerusalém. Policiais militares e guardas municipais compareceram ao local e isolaram a cena do crime até a chegada das equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





A Polícia tenta localizar câmeras de rua ou de residências e estabelecimentos comerciais que podem ter filmado o crime ou a fuga dos criminosos.





O rapaz assassinado já tinha antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes.





(Fernando Ribeiro)