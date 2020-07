Pedófilo que fez mais de 60 vítimas é preso no Maranhão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta quarta-feira (22) no interior do Maranhão, um homem acusado de pedofilia. Segundo as investigações, o criminoso fez pelo menos 60 vítimas, somente no DF, com idades entre 11 e 14 anos.





As investigações começaram após os pais de um adolescente de 13 anos denunciarem o homem. Segundo a PCDF, ele se aproximava das vítimas através das redes sociais e ganhava a confiança delas se passando por uma menina. Depois disso, a conversa passava para um aplicativo de mensagens.





A partir daí, ele iniciava conversas com teor sexual e convencia as vítimas a enviarem fotos nuas. Em algumas ocasiões ele gravava vídeos com os meninos se masturbando e até introduzindo objetos no ânus. Ele também “exigia que os arquivos contendo a nudez e pornografia infanto-juvenil mostrassem os rostos das vítimas”.





A Polícia Civil do DF afirmou ainda que os jovens que se negavam a enviar os materiais eram ameaçados de serem expostos. Agente disseram que “alguns adolescentes chegaram a cogitar suicídio”.





Investigadores acreditam que o criminoso fez vítimas em outros estados.





(Pleno News)