PF faz operação no Ceará e em mais setes estados na caça a mercadores de armas

A Polícia Federal desencadeou na manhã desta quarta-feira (29) a “Operação Mercado das Armas”, que ocorre, simultaneamente no Ceará e em outros sete estados brasileiros. Armas e acessórios eram importados do Paraguai, vendidos on-line e remetidos pelos Correios. Dois mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza contra suspeitos de integrarem um grupo especializado no tráfico internacional de armas de fogo e acessórios.



Ao todo, cerca de 130 policiais federais cumpriram 25 mandados de busca apreensão e um mandado de prisão preventiva nos oito estados. Ceará, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe são alvos da operação. As medidas judiciais são decorrentes de representação policial perante a 13ª Vara Federal de Curitiba (PR).

O único mandado de prisão preventiva será cumprido em Minas Gerais, no Município de Brumadinho. Conforme as investigações da Polícia Federal, suspeitos dos estados do Paraná, Minas Gerais e São Paulo atuavam em associação na importação, transporte e remessa de armas de fogo e acessórios para outros estados brasileiros. Os objetos eram importados do Paraguai e, para que pudessem chegar ao Brasil, havia o apoio de atravessadores paraguaios.

Armas escondidas

Como forma de burlar a fiscalização, as armas de fogo e acessórios eram escondidos dentro de equipamentos como rádios, climatizadores e panelas elétricas, que eram remetidos e transportados pelos Correios e por transportadoras privadas. Esses objetos eram importados do Paraguai.

Um dos acessórios trazidos e comercializado pelos investigados é o chamado Kit Roni. Um de seus modelos para uso exclusivo com pistolas de airsoft era transformado para uso com armas de fogo e munições reais. Assim, o equipamento se tornava uma espécie de submetralhadora, podendo-se utilizar carregadores estendidos e seletores de rajadas.

A importação do acessório, portanto, era realizada de forma ilegal, sem os certificados necessários. Também não eram fornecidas aos compradores as notas fiscais dos objetos durante a venda em plataformas virtuais.

De acordo com a PF, os investigados vão ser indiciados pelos crimes de tráfico internacional de armas de fogo e acessórios, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Se condenados, podem ter penas de até 12 anos de prisão.

(Fernando Ribeiro)