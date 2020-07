PF flagra conselheiro do TCE jogando cheques no lixo

Imagens impressionantes foram registradas por câmeras de segurança.

O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso Waldir Teis foi flagrado pela Polícia Federal descendo 16 andares de escada para tentar se livrar de cheques que somavam quase R$ 500 mil. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Ararath, em que é investigado por corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro.





Câmeras de segurança do prédio onde fica seu escritório, em Cuiabá, registraram o momento em que um agente da PF o segue pelas escadas do edifício. Teis parece não se dar conta de que é seguido. Já quando ele chega ao térreo, tenta se desfazer dos cheques em uma lixeira, mas é surpreendido pela agente, que tira fotos da lixeira e do conselheiro.





O Ministério Público Federal já denunciou o conselheiro e ele está em prisão preventiva desde o dia 1º de julho.





Segundo o MPF, Teis tentava destruir cheques assinados em branco e canhotos de cheques. O documento bancário foi emitidos por empresas ligadas a uma organização criminosa da qual Teis é suspeito de pertencer.





ATITUDE IMPENSADA





O advogado do conselheiro admitiu que seu cliente tentou se desfazer dos cheques, mas que foi uma “atitude impensada”.





– Havia justificativas para aqueles cheques e já foram explicados à Polícia Federal. Ele queria mesmo é preservar seus familiares que estavam sofrendo por conta de todas as acusações e seu afastamento do TCE – disse.





Waldir Teis segue preso no Centro de Custódia de Cuiabá.





