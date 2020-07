PF realiza operação contra empresas “fantasmas” que aplicam golpes em Juazeiro

Um agente da própria PF e um oficial da PM são investigados como chefes da quadrilha.

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (17) mais uma operação de combate ao crime no Cariri. O alvo da “a Operação Jasmim” é a cidade de Juazeiro do Norte e tem como objetivo coletar provas em um Inquérito Policial que apura os crimes de lavagem de dinheiro, contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa praticados por grupo criminoso, que conta com a participação de policial federal e de oficial da Polícia Militar do Ceará.





De acordo com a investigação, o esquema criminoso consistia na criação de empresas e pessoas físicas “fantasmas” ou de fachada, isto é, sem existência real, instituídas e mantidas com uso de documentação fraudulenta, para aplicação de golpes no comércio, bem como a obtenção e movimentação de recursos de origem ilícita no mercado financeiro.









Investigados





Policiais federais deram cumprimento a seis mandados de busca e apreensão, em Juazeiro do Norte, nos endereços dos servidores públicos policiais e dos demais investigados na operação. As ordens judiciais foram deferidas pela Justiça Federal do Ceará.





A Polícia Federal continua a investigação, com análise do material apreendido na Operação, com o fim de detalhar a atuação de cada suspeito nos fatos investigados.





(Fernando Ribeiro)