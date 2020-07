Polícia Civil cumpre mandado contra homem por dupla tentativa de homicídio em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, cumpriu um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio em desfavor de um homem, na manhã desta quinta-feira (9), no município pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O crime ocorreu no início de junho deste ano, no bairro Alto Novo.





O indivíduo identificado como Luís Fernando Ripardo da Silva (19), vulgo “Fernandim do Sumaré”, com antecedentes criminais por roubo, receptação e porte ilegal de arma, foi indiciado após investigações conduzidas pelo NHPP acerca de uma dupla tentativa de homicídio registrada na cidade. O caso ocorreu no dia 1° de junho deste ano, quando as vítimas foram surpreendidas por “Fernandim”, que chegou em uma bicicleta e, sem nenhum aviso, efetuou disparos de arma de fogo contra elas. O fato ocorreu em via pública.





Um dos homens conseguiu fugir da ação criminosa, mas o outro foi baleado e socorrido.





“Fernandim do Sumaré” já se encontra preso em uma unidade penitenciária de Sobral, pois foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no último dia 7 de julho. Ele permanece à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)