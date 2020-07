Polícia Civil prende homem suspeito de homicídio ocorrido em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva por homicídio em desfavor de um homem, na tarde dessa segunda-feira (20). O indivíduo é suspeito da autoria de um homicídio ocorrido em outubro do ano passado em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.



Segundo as investigações, Pedro Lucas Bento Duarte (19), vulgo “LK”, com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, é apontado como suspeito do crime que vitimou Francisco Kelliton Oliveira (25). A vítima, que era moradora do bairro Sumaré, estava voltando do trabalho com seu pai morador do bairro Parque Santo Antônio, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo efetuado por Pedro Lucas.



De acordo com as investigações, Pedro Lucas já se encontrava preso em uma unidade do sistema penitenciário local quando foi dado o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele foi preso, nesse último sábado (20), em decorrência de outro mandado de prisão oriundo das investigações de uma tentativa de homicídio ocorrida em agosto do ano passado, no bairro Parque Santo Antônio. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, mas não veio a óbito. A Polícia Civil segue investigando a participação do homem em outras atividades delituosas.



Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.

(Polícia Civil CE)