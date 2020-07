Prefeito Ivo Gomes homenageia guardas municipais por ato de bravura em Sobral

O Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, juntamente com o Secretario de Cidadania e Segurança, Erlânio Matoso, além da Comandante da Guarda Municipal, Simone Machado, realizaram nesta manhã de terça-feira (28), uma solenidade de entrega de comendas por ato de bravura aos Guarda Municipais que atuaram de forma decisiva para evitar um suicídio no centro de Sobral.



Na ocasião, o prefeito ressaltou a importância da iniciativa em homenagear os agentes da Guarda Municipal, não só por esse ato em específico de humanidade e solidariedade, mais por toda a colaboração empregada nas ações da linha de frente no controle da proliferação da pandemia do coronavírus no município.



A Comenda de Hora ao mérito, enaltece o trabalho eficiente da equipe que além de ter atendido o chamado em tempo recorde, demonstrou perícia e agilidade em seus procedimentos, conseguindo êxito na missão de evitar a tragédia.





(Blog Célio Brito)