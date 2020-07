VIOLÊNCIA EM SOBRAL: "CALANGUINHO" FOI EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO SANTA CASA

Sobral já registrou 58 homicídios dolosos no corrente ano!

Iverlânio Maia, 29 anos, conhecido por "Calanguinho", residia no bairro Tamarindo, em Sobral, foi executado a bala no bairro Santa Casa. A vítima foi ferido a bala no dia 13 de julho, socorrido para o hospital Santa Casa, vindo a falecer na última sexta-feira, dia 25.





Iverlânio tinha várias passagens pela polícia.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





(Sobral 24 horas)