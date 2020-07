VIOLÊNCIA: HOMEM É EXECUTADO A BALA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA

Um homem foi executado a tiros e outro ficou ferido na noite desta terça-feira, no município de Ibiapina. O crime ocorreu por volta das 19h50, na rua do meio, bairro Pedrinhas. Ao Ibiapaba 24 horas, a Polícia Militar informou que os dois homens estavam no interior de uma residência quando foram surpreendidos por uma dupla que chegou em uma moto e entrou na casa fazendo vários disparos. Rilk Fideles de Sousa, 23 anos, foi atingido em várias partes do corpo e morreu no local. Ele tinha antecedentes por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. A outra vítima identificada como Francisco Henrique da Silva Rodrigues, 23 anos, com antecedente por roubo foi atingido na perna e socorrido ao hospital local.





Equipes da Policia Militar estão fazendo um cerco na região com o objetivo de capturar os envolvidos no crime.





(Ibiapaba 24 horas)