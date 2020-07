Zambelli elogia PM por "maior apreensão" de maconha do ano

Policiais de São Paulo apreenderam 8,2 toneladas da droga na noite desta sexta-feira.

Neste sábado (18), a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) utilizou suas redes sociais para elogiar o trabalho da Polícia Militar de São Paulo pela “maior apreensão” de maconha feita no ano. Agentes da PM interceptaram, na noite desta sexta-feira (17), um carregamento com mais de 8 toneladas da droga.





A maconha estava em um caminhão parado na altura do quilômetro 208 da Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. O motorista foi preso em flagrante. Ao comentar o feito, a parlamentar disse ter orgulho do trabalho feito pela corporação.





– Maior apreensão do ano. Ontem, 17/7, um carregamento de mais de 8.236 quilos de maconha foi interceptado pela PM Rodoviária no Km 208 da Rodovia Castelo Branco, município de Itatinga-SP. O condutor foi preso por tráfico. Obrigada, Polícia Militar! Orgulho do nosso estado – escreveu.





(Pleno News)