AGENDA UNINTA

O novo Projeto de Extensão do curso de Jornalismo do UNINTA é uma das novidades do semestre que se inicia. Orientadas pelo Professor Me Matheus Salvany, as estudantes do terceiro semestre, Nicolly D'Lorrainne e Thailane Morais, já iniciaram os trabalhos relacionados a assessoria de imprensa e comunicação.









UNINTA 21 anos





Para celebrar mais um ano da sua missão na educação superior, o Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu na segunda-feira (10) uma live de aniversário, que contou com Waldonys. Músico, cantor e compositor cearense nacionalmente reconhecido por suas canções. O momento foi de comemorar a vida e a prosperidade desta instituição que eleva o nome da cidade de Sobral. Parabéns ao magnífico Reitor Dr Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, o idealizador deste marco sobralense.









Egressas de Sucesso





Formada no UNINTA, a jornalista Ana Luíza Gomes Barbosa, que atualmente está com 23 anos, compartilhou uma entrevista a revista Capricho. Na ocasião, a egressa falou sobre o seu TCC, que abordou a temática da cultura pop coreana, o famoso K-POP. Nossos estudantes chegando cada vez mais longe e representando muito bem a instituição.









Ciclo de Palestras





Promovido pelos cursos de Serviço Social, Jornalismo, Pedagogia e Psicologia, o evento Ciclo de Palestras: Iniciação Científica segue com sua programação. São aguardados os momentos com o Prof. Dr. Mauro Khouri, Prof Ma. Eliza Angélica Rodrigues Ponte, Prof. Ma. Francisca de Souza Lopes, e os egressos Vanderneide Venâncio Pimentel, Francisco Natanael Lopes Ribeiro e Ana Luiza Gomes Barbosa.









LUTO





O Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA) Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior e a Pró-Reitora de Educação Continuada, Profa. Me. Eliza Angélica Rodrigues Ponte expressaram profundo pesar e se solidarizaram com familiares e amigos pelo falecimento do docente Wellington Rodrigues Lima. "Neste momento de dor, em nome da família UNINTA, rogamos ao Pai Celestial que conforte todos que o amavam, na fé e na esperança da ressurreição, no grande dia do retorno de nosso Senhor Jesus.”.





