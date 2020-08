ASSASSINATOS NO CEARÁ CRESCEM 102%, O MAIOR NÚMERO DO PAÍS

O aumento é o maior do país. Conflito entre facções, pandemia e greve de policiais militares foram os fatores que geraram forte aumento da violência no estado, de acordo com a Secretaria de Segurança . O número de assassinatos cresceu em 102,3%, de 1.106 assassinatos de janeiro a junho de 2019 para 2.245 em 2020 . O estado com a segunda maior alta na violência, o Maranhão, teve um crescimento de 21,1%. Fevereiro, quando parte dos policiais parou as atividades reivindicando melhorias salariais, foi o mês de maior crescimento nos homicídios no ano (179,8%), quando saltou de 164 em 2019 para 459 mortes.





Com informações do portal Revista Ceará