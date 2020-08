Babá encontra vermes em parte íntima de criança e médica aponta abuso sexual

A cuidadora levou a bebê ao médico acreditando se tratar de algum tipo de verme. A menina esteve sob os cuidados do pai dias antes do problema surgir. O caso é um mistério, e a Polícia Civil aguarda o laudo da perícia para dar sequências na investigação.





Uma menina de um ano e nove meses foi retirada da família e entregue ao Conselho Tutelar após a médica que a atendeu desconfiar de possível estupro, no domingo (16), no bairro Parque Nova Era, em Várzea Grande. A cuidadora da menina encontrou a bebê com o que chamou de ‘bichinhos’ na vagina, chorando muito e a levou para um hospital particular.





A cuidadora levou a bebê ao médico acreditando se tratar de algum tipo de verme. A menina esteve sob os cuidados do pai dias antes do problema surgir. O caso é um mistério, e a Polícia Civil aguarda o laudo da perícia para dar sequências na investigação.





Fonte: Hora News MT