Coroinha de 14 anos é assassinado a tiros enquanto caminhava em rua

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o assassinato de um adolescente de 14 anos ocorrido no fim da tarde desta terça-feira (18), no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O jovem, identificado como Jefferson Brito Teixeira, era coroinha da Paróquia São Pedro e foi morto a tiros enquanto caminhava no cruzamento da Travessa Pedro com Rua São Pedro.





A Paróquia São Pedro, onde a vítima frequentava, lamentou a morte do jovem por meio de suas redes sociais. “Com muito pesar, a Paróquia São Pedro comunica o falecimento do jovem de 14 anos, Jefferson Brito Teixeira, coroinha da Matriz. Fez sua Páscoa hoje, 18 de agosto de 2020, por volta das 18 horas, vítima da violência que atinge a Barra do Ceará. Oremos pela família, para que Deus possa confortar e acalentar neste difícil momento”.





O Frei João Antônio Flores, pároco da paróquia de São Pedro, disse para o Sistema Verdes Mares que Jefferson era muito dedicado e sempre pronto para ajudar a comunidade. “Ele era um menino dedicado, esforçado e sempre pronto para servir a igreja. Chegava sempre cedo até mesmo antes do padre e preparava tudo inclusive quando havia festa na outra comunidade daqui da paróquia e ele estava sempre lá para ajudar e sempre disponível”, afirmou.

Suspeito identificado





Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou por meio de nota que equipes da Polícia Militar (PMCE) foram acionadas, na noite de terça-feira, para atender a ocorrência de homicídio registrada no bairro Barra do Ceará. Conforme levantamentos iniciais, Jefferson de Brito Teixeira (14) foi morto por indivíduos na Rua São Pedro.





Segundo a SSPDS, o adolescente foi encontrado com lesões decorrentes de objeto contundente e disparos de arma de fogo. Um inquérito policial foi instaurado. A 8° Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará a cargo das investigações. As equipes policiais realizam diligências pela região no intuito de localizar um suspeito, que já identificado.





