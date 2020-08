Covardia: Vereadora fica com queimaduras graves após marido enciumado jogar água quente contra ela

A vereadora Lionete Araújo Coelho (PTC), conhecida como Dudu Coelho, de 32 anos, da cidade de Peritoró, no Maranhão, teve o rosto e parte do corpo desfigurado após o marido e ex-vereador, André Coelho, jogar água quente contra ela. A agressão ocorreu após o agressor ter supostamente descoberto uma traição da esposa. As informações são do Blog do Gilberto Lima.





Em áudios divulgados em grupos de WhatsApp, André disse ter agido em um momento de raiva. “Foi um momento de raiva, briga. Eu descobri que ela tinha um caso com um cara de Capinzal, há mais de um ano. Eu estava cozinhando ovo e sapequei na cara dela. Foi traição”, disse.





Na sequência, ele acrescenta: “Não era pra eu ter feito isso. Era pra ir embora. Ela ainda vai ficar como inocente. Traiu e ainda vai ficar inocente. Agradeço o apoio de vocês. O negócio não está fácil, não”.





O marido agressor deverá responder por lesão corporal grave, com prevista de prisão de um a cinco anos. A polícia não informou se o ex-vereador foi preso.





Fonte: Meio Norte