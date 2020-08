DENÚNCIA DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS POR SERVIDORES PÚBLICOS NO METROFOR EM SOBRAL

O Blog Sobral 24 horas recebeu uma denúncia, relatando acumulação de cargos por servidores públicos no METROFOR (VLT). Segundo a denúncia, pelos menos dois funcionários estariam acumulando cargos. Um Guarda Municipal e um Coordenador Censitário do IBGE estariam exercendo dois cargos públicos de forma irregular, ou seja, o Guarda estaria exercendo o cargo de Assistente Condutor no METROFOR e a função de Guarda Municipal na Prefeitura de Sobral, da mesma forma estaria acontecendo com o Coordenador Censitário do IBGE, que também estaria exercendo o cargo de Assistente Condutor do METROFOR.





Segundo o internauta, o fato foi denunciado ao Ministério Público, que abriu um procedimento investigatório.



Vale ressaltar que o VLT pode estar sendo conduzido por condutores cansados e sobrecarregados, pelo fato de terem duas profissões.



EM TEMPO

No ato de posse do profissional no serviço público, o novo servidor deve preencher uma série de exigências, entre as quais a declaração de que não exerce outro cargo público, salvo em casos de acumulações constitucionalmente permitidas. A medida busca garantir que a atuação do servidor seja sempre em prol do poder público, evitando-se atuações contrárias ao interesse da sociedade. Poderá o servidor ressarcir ao erário os valores pagos e perder o cargo.