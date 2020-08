Dia do Soldado, homens e mulheres que tornam o Brasil ainda mais forte

Seja na Forças Armadas ou forças de segurança pública, são homens e mulheres que se dedicam diariamente a servir a população, com amor à pátria, sacrificando a própria vida, se for necessário.





Nesta terça-feira (25/08), é comemorado o dia do Soldado. Sejam os que atuam nas selvas; nos mares; no ar; nas cidades; combatendo o fogo ou zelando pela segurança em presídios. Seja na Forças Armadas ou forças de segurança pública municipais, estaduais e federais, são homens e mulheres que se dedicam diariamente a servir a população, com amor à pátria, sacrificando a própria vida, se for necessário. Independente do posto ou graduação, todos são soldados e cumprem a mesma missão: tornar o Brasil cada vez mais forte e seguro.





Todos os dias, eles lutam para ajudar a sociedade em suas mais variadas necessidades. Atuam diretamente para salvar vidas, manter a ordem, preservar a biodiversidade e até mesmo para garantir a saúde da população, em epidemias. Com dedicação, civismo, cultuando os bons valores e os símbolos nacionais, o papel destes homens e mulheres vai muito além de missões que utilizam armas de fogo.





Um exemplo é a atuação do Exército Brasileiro no combate à pandemia do novo coronavírus, realizando uma série de ações desde a construção de hospitais de campanha e a higienização de vias, até a distribuição de alimentos para a população mais carente e o transporte de mais de 260 mil quilos de medicamentos, materiais hospitalares, álcool em gel, entre outros, por todo o Brasil.





A data de 25 de agosto homenageia o dia de nascimento do grande patrono do Exército Brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Ele foi um grande líder durante batalhas que consolidaram a independência do Brasil. Também sufocou diversas rebeliões contra o governo imperial da época e participou da Guerra do Paraguai. Por seu papel na defesa da união nacional, da ordem e da paz, recebeu o apelido de “pacificador”.





Mas a grandeza do nosso Exército ca explícita também na atuação das mulheres. A primeira a servir ao país foi Maria Quitéria de Jesus, que recordamos neste dia por ter marcado história como a primeira mulher a participar de um combate, em 1823. Lutando contra os portugueses pela manutenção da independência do Brasil, após fingir ser homem para entrar nas Forças Armadas, ela se tornou a primeira soldado mulher do país.





Essas são apenas algumas das histórias de soldados que marcaram época e que inspiram várias gerações de militares até os dias atuais.

Muito além dos combatentes que entraram para a história do nosso país, cada militar constrói sua própria trajetória e colabora para o crescimento da nação. Uma vez soldado, a pessoa leva consigo os bons valores que aprende durante a carreira por toda a sua vida.





Parabéns a todos os soldados do Brasil, que independente da instituição, da cor da farda, e da desvalorização sofrida no passado por parte de alguns governos, não abaixam a cabeça, nem abandonam a missão. Nós precisamos de vocês, homens e mulheres fortes, que lutam diariamente para a construção de um país melhor para todos. Podem contar sempre comigo, pois sempre serei um de vocês. Brasil acima de tudo!





