Em Morrinhos, suspeito de atirar em policial penal, morre ao entrar em confronto com RAIO

Um homem de 26 anos morreu na noite desta quinta-feira, 20, após entrar em confronto com equipes do RAIO, na cidade de Morrinhos, no interior do Ceará.

A ação ocorreu durante uma grande operação policial realizada na cidade, após um ataque a tiros sofrido por um Policial Penal.





No crime, o Policial Penal foi surpreendido na área central da cidade por 2 criminosos que efetuaram tiros pelas costas do mesmo. A agente foi socorrido em estado estável a cidade de Sobral sob forte escolta policial.





Após o atentado, uma grande operação policial foi realizada na cidade de Morrinhos, que contou com a participação de diversas forças de segurança inclusive o helicóptero do CIOPAER.





Ainda de acordo com os relatos, uma equipe do RAIO que participava da operação ao passar por uma rua do bairro São Luis, flagrou dois suspeitos numa moto que tentaram empreender fuga.





Em um determinado momento, o garupa pulou da moto e tentou correr efetuando disparos contra os policiais que reagiram a injusta agressão. O suspeito foi baleado e socorrido ao hospital local de Morrinhos, em seguida sendo transferido a Sobral. O mesmo não resistiu e veio a óbito durante o socorro médico. No local da ocorrência foi apreendido um revolver.





O suspeito que veio a óbito foi identificado como sendo FABIO JUNIOR DE MARIA, de 26 anos de idade, conhecido como Cenoura, natural de Morrinhos. O mesmo tinha passagens na justiça por crimes de assalto, porte ilegal de arma e tráfico de drogas.









BUSCAS





Na madrugada, equipes do GORE/GAP, identificaram uma das casas dos suspeitos de participação do atentado, no imóvel foi apreendido uma moto roubada e munições de calibre .380 e .22. Não houve registro de prisão, a dupla acusada do crime segue como foragida.





Os acusados do crime seria simpatizantes de um grupo criminoso que age na cidade de Morrinhos, no controle do tráfico de drogas além de assaltos na zona rural e homicídios.





O grupo é suspeito ainda de extorquir comerciantes na cidade, em troca de uma falsa segurança. Novas operações devem ser desencadeadas no município, em busca de suspeitos de participação no crime.









Denúncias





Para colaborar com os trabalhos policiais, a polícia orienta a população que repasse informações que levem a outros envolvidos no crime registrado nesta quarta (20).





As denúncias podem ser feitas para o número (88) (88) 3664-1940, Delegacia de Policia civil de Marco, ou (88) 9683-5512, do COPOM/Acaraú, ou ainda para o (88) 9848-1793, RAIO/Acaraú, ou mesmo para (88) 9903-3381, Destacamento de Morrinhos, por onde podem ser enviadas mensagens de texto, áudio e vídeo. O sigilo e o anonimato são garantidos por lei.





Fonte: Portal Val de Acaraú