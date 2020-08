Estacionamento do Toinho da Pop será mantido no centro de Sobral

“O mais tradicional estacionamento de motos do centro de Sobral não vai fechar”, foi o que garantiu o jovem empreendedor Wostin Rodrigues em resposta aos amigos e clientes que usavam o estacionamento do TOINHO DA POP, na Rua Cel. Joaquim Ribeiro, depois do falecimento o comandante do negócio, Toinho Rodrigues.





Segundo Wostin, as tarifas continuam as mesmas de antes da pandemia: R$1,50 por hora e R$ 40,00 pela mensalidade. Em breve, o local passará por uma pequena reforma para ampliar a capacidade de estacionamento, principalmente agora que parte das ruas do centro permanece interditadas ou com estacionamento reduzido, o que tem feito aumenta a procura por vagas.

O estacionamento do Toinho da Pop fica na Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 541 e os contatos podem ser feitos através dos números (88) 9-9830.9830 com Wostin ou (88) 9-9660.5598 com Pebinha.





Via Wilson Gomes / Fonte: Sobral em Revista