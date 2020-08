Governo do Ceará renova decreto e Sobral avança para a Fase 3

Após encerrar mais uma reunião com o Comitê Científico que avalia e define as medidas adotadas nos decretos estaduais relativos à pandemia, o governador Camilo Santana anunciou nesta sexta-feira (14) a atualização sobre a aplicação das etapas do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais nas macrorregiões de saúde cearenses. O novo decreto valerá a partir da próxima segunda-feira (17) .





– Fortaleza e municípios da Macrorregião de Fortaleza seguem na Fase 4;

– Macrorregiões de Sobral, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe avançam para a Fase 3;

– Macrorregião do Cariri segue para a Fase 2.