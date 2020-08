Homem é preso pela Polícia Civil com drogas na cidade de Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), após uma investigação da Delegacia Municipal de Sobral, prendeu em flagrante um indivíduo por tráfico de drogas. A ação aconteceu nessa terça-feira (5), no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) no Estado.





Durante diligências para apurar a traficância de substâncias ilícitas na localidade, os policiais civis prenderam em flagrante o indivíduo identificado como Leandro Jerônimo de Melo (35), com antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele estava em posse de 19 pedras de crack, uma faca, aparelhos celulares, R$ 220,00 em espécie, além de outros objetos utilizados para a atividade criminosa.





Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a Delegacia de Sobral, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil segue investigando o homem no intuito de identificar outras pessoas envolvidas com a prática ilícita na região.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o número (88) 3677-4291 da Delegacia Municipal de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.