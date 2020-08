HOMEM QUE CONDUZIA MOTOCICLETA FICA FERIDO AO SE CHOCAR CONTRA VEÍCULO ESTACIONADO EM TIANGUÁ

O condutor de uma moto ficou ferido ao se chocar contra um veículo estacionado no centro de Tianguá.





O acidente aconteceu por volta de 01h00 desta segunda (31), na Avenida Prefeito Jaques Nunes, ao lado do hospital São Camilo. O homem de 22 anos sofreu algumas escoriações e foi socorrido pelos profissionais do Resgate. Os Agentes do Demutran estiveram no local onde foi constatada irregularidades na descarga da moto, além disso, o condutor não possuía habilitação. A motocicleta foi apreendida.





(Ibiapaba 24 horas)