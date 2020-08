HRN abre processo seletivo para cargos de nível médio e superior

O Hospital Regional Norte (HRN), do Governo do Ceará, administrado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) está com Processo Seletivo 015/2020 aberto para vagas efetivas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para nível médio e superior. As inscrições seguem até a segunda-feira, 24, às 23h59, horário de Brasília. Para realização da inscrição online o candidato deverá acessar o site www.dedalusconcursos.com.br no período de inscrição, acessar a aba “Concursos Públicos / Processos Seletivos” e seguir os procedimentos de acordo com o edital. O pagamento da inscrição será no valor de R$ 60 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 120 para os cargos de nível superior.





As funções de nível médio técnico-administrativo são recepcionista, técnico em eletrotécnica, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em folha de pagamento e telefonista. A remuneração varia de R$ 1.169,87 a R$ 3.848,39 e há jornadas de 30h e 44h semanais. As oportunidades de nível médio técnico-assistencial são motorista de ambulância, técnico de enfermagem, técnico em equipamentos biomédico, técnico em laboratório e técnico em radiologia. Já neste caso, as remunerações vão de R$ 1.367,91 a R$ 2.079,82 com jornadas de 24h e 44h semanais.





De nível superior administrativo há oportunidades para engenheiro em segurança do trabalho com remuneração de R$ 9.405,00 e carga horária de 40h semanais. Os cargos de nível superior assistencial - não médicos são para fisioterapeuta com carga horária de 30 horas semanais e salário de R$ 3.141,28 e analista clínico com 36 horas e remuneração de R$ 3.394,66. Há ainda oportunidades de nível superior para médicos com remuneração de R$ 7.674,04 a R$ 9.592,55 com regime de 24h ou 30h.





O Processo Seletivo, sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT tem prazo de validade de um ano, prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do certame.