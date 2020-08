Incêndio na mata causa destruição, medo e morte de animais entre Sobral e Groaíras

Um incêndio em vegetação de grandes proporções irrompeu na tarde desta quarta-feira (5) no limite dos municípios de Sobral e Groaíras, na Região Norte do estado (a 246Km de Fortaleza), e mobilizou a população e as autoridades para o combate as chamas. O alastramento do fogo aconteceu de forma rápida, devastando completamente a mata e causando também a morte de centenas de animais, de acordo com informações dos moradores.





O fogo teria começado das margens da estrada que liga as duas cidades e as altas temperaturas na região aliada à sequidão da vegetação propiciou o alastramento das chamas de forma veloz e devastadora. “O vento forte foi o estopim para que o fogo devastasse tudo o que tinha pela frente”, disse um morador da região.





Caminhões-pipas foram acionados pelos proprietários rurais da região antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar. O fogo chegou bem perto de ares povoadas, causando temor aos habitantes, porém, até a manhã desta quinta-feira (6) não havia registros oficiais de pessoas feridas ou mortas por conta do incêndio.





De acordo com moradores de Groaíras e de Sobral, nesta época do ano, as altas temperaturas na região oferecem alto risco da propagação de incêndios de origem espontânea na vegetação ressequida.





Queimadas





Ainda de acordo com alguns moradores, nesta época do ano, são comuns as queimadas na região da Serra do Boqueirão, na Meruoca do Jordão.





O Corpo de Bombeiros Militar enviou equipes para a área e, no caso de agravamento da situação, poderá pedir o auxílio para uso de helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para o lançamento de jatos d’água na área em chamas.





(Fernando Ribeiro)