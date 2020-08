INSEGURANÇA: BALA E SANGUE NO CENTRO DE SOBRAL

Violência desenfreada na cidade de Sobral!

Na noite dessa terça-feira (18), por volta de 19h00, aconteceu uma dupla tentativa de homicídio nas proximidades do terminal rodoviário.



Um casal que se encontrava no "Bar da Ana Paula", nas proximidades do terminal rodoviário, foi alvejado com disparos de arma de fogo. Um homem foi identificado por Marcos Paulo, vulgo "Periquito" e sua companheira de alcunha "Pequena".



As vítimas foram socorridas para o Hospital Santa Casa, onde se encontram recebendo atendimento médico específico. A dupla autora do crime fugiu em uma moto, tomando destino ignorado.

Com informações do Blog Tiro e Queda