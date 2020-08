Na madrugada da última terça-feira, dia 25, bandidos furtaram um caminhão no bairro Campo dos Velhos.





O caminhão estava estacionado na 7 de Setembro.





O veículo furtado foi um M. Benz Atego de cor vermelha e placa ORW-3201.





Quem souber informações do paradeiro do caminhão, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo é garantido.