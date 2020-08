ITAPAJÉ: GRAVE ACIDENTE É REGISTRADO NA BR222, NA LOCALIDADE DE BOMBAS

Um motociclista sofreu ferimentos graves após se envolver numa colisão com um carro modelo Hilux na manhã desta segunda-feira(17). O acidente foi na localidade Bombas. De acordo com populares, o motociclista avançou a preferencial quando adentrou na BR 222, não havendo tempo para a condutora do veículo frear e evitar o impacto. O homem teve fraturas nas duas pernas, ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU, ele foi levado em estado grave e inconsciente para Fortaleza. O homem conhecido apenas por Pedro vinha da localidade Aguaí, onde tem familiares. A condutora do carro permaneceu no local até a chegada do socorro a vítima.





Fonte: Blogo Maikon Rios