Joaquim Feijão desiste da sua reeleição e gera surpresa na política sobralense

A decisão do Vereador Joaquim Feijão (PDT), de desistir da sua reeleição e declarar apoio à candidatura do colega advogado e professor Roque Pontes, foi recebida com surpresa por integrantes da sua base e por todos os sobralenses. O Jovem parlamentar figura entre os possíveis quatros vereadores de maior potencial de votos, que lhe daria uma reeleição confortável.





Sua atitude demonstra o desapego pelo cargo num momento em que alcançava experiência na política e reconhecimento popular. Ele agora deverá contemplar projetos pessoais e se dedicar com muito mais entusiasmo ainda ao seu trabalha no Grupo Educacional da família e retomar sua vida social, que foi contida após assumir o cargo de vereador.





Para alguns especuladores, as divergências entre o Vereador Joaquim Feijão com o seu colega de partido Vereador Camilos Motos, pelo reconhecimento da paternidade de uma obra pública de abastecimento D’água na Comunidade do Sabonete na região do distrito de Caracará, foi o estopim da decisão. Os edis vez por outras disputam lideranças nas mesmas regiões onde são votados, como Joaquim tem “Pavio Curto”, deve ter sido orientado a se conter na condução da disputa para não se envolver em polêmicas.





O Grupo Educacional Luciano Feijão, liderados pelo casal Professor Luciano Feijão e a esposa administradora Liduína Feijão, ainda não divulgaram noto oficial, sobre a decisão que foi publicada no blog Sobral de Prima, no último fim de semana. Contudo, o Vereador Joaquim Feijão seguirá na condução firme do seu mandato de forma atuante.





(Blog do Célio Brito)