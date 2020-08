Execução filmada: falsos policiais civis invadem um restaurante e matam jovem

Um jovem de 20 anos, morador da Praia de Iracema, foi morto, a tiros, na noite deste domingo (2), quando jantava na companhia de duas mulheres e de outro rapaz em um restaurante especializado em pratos regionais, localizado na Avenida 13 de Maio, no Bairro de Fátima. O crime foi filmado pelas câmeras do restaurante e mostram que os assassinos estavam vestidos com roupas e capuzes pretos com a inscrição da Polícia Civil.





O crime ocorreu por volta das 22 horas deste domingo e as imagens mostram que, ao menos, três homens invadiram o restaurante. Os três estavam vestidos da mesma forma. Eles teriam desembarcado de um carro e, já com pistolas na mão, seguiram direto para a mesa onde os dois rapazes e as duas mulheres estavam jantando.





O rapaz baleado, identificado como Gutemberg de Sousa Ferreira, foi atingido com vários tiros disparados à queima-roupa e teve morte imediata. O assassinato ocorreu a algumas quadras da sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Policiais daquela unidade da Polícia Judiciária estiveram o local e recolheram imagens do crime, o que pode ajudar na investigação para a descoberta da identidade dos criminosos.





Acerto?





A Polícia não divulgou se a vítima possuía antecedentes criminais. Gutemberg morava na Rua Arariús, na Praia de Iracema, e era sobrinho de uma famosa traficante de drogas daquele bairro já falecida. A Polícia suspeita que o crime ocorrido neste domingo seja um “acerto de contas” do tráfico.





O corpo do jovem assassinado foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





