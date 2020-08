Pandemia da violência deixa 24 mortos no Ceará no seu primeiro fim de semana de agosto

Uma idosa de 84 anos está entre as 18 pessoas assassinadas no fim de semana no Ceará. Além dos 14 crimes de morte, outras seis pessoas perderam a vida tragicamente em acidentes de trânsito, a maioria pessoas ocupantes de motocicletas. Uma tentativa de chacina deixou dois mortos e dois feridos em Caucaia e em Fortaleza, um corpo decapitado foi encontrado boiando nas águas do Rio Maranguapinho, no bairro Bonsucesso.





Em Fortaleza, oito pessoas foram assassinadas nos seguintes bairros: Parangaba (dois casos), Jardim Iracema, Caça e Pesca, Praia do Futuro, Fátima, José Walter e Bonsucesso. Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ocorreram seis homicídios, sendo três em Caucaia, além de um duplo em Aquiraz e outro em Maracanaú.





No Interior do estado, crimes de morte foram registrados nos seguintes Municípios: Tabuleiro do Norte, Tianguá, Jaguaribe e Monsenhor Tabosa.





Duas mulheres foram mortas no Ceará no fim de semana. O primeiro caso ocorreu na madrugada do domingo (2), na zona rural do Município de Monsenhor Tabosa (a 300Km de Fortaleza). O caso ocorreu no Sítio Lagoa dos Santos, onde a aposentada Francisca Paiva de Moura, 84 anos, foi morta a facadas, dentro de casa. O autor do crime, um homem de 56 anos, com debilidade mental, acabou preso em flagrante.





Em Fortaleza, uma mulher identificada até o momento apenas por Nilse, foi morta, a tiros, quando almoçava em um estabelecimento instalado no cruzamento da Avenida D com a Rua 41 do Conjunto José Walter. O crime ocorreu no começo da tarde do domingo.





Tentativa de chacina





Em Caucaia, uma tentativa de chacina deixou dois jovens mortos e outros dois feridos em uma residência localizada na Rua Félix Gomes da Silva, no bairro Grulo, na madrugada de domingo. Era por volta de 1h30 quando o local foi invadido pelos assassinos. Os quatro homens estavam bebendo na casa quando foram surpreendidos pelos atiradores. Dois deles, identificados por Gabriel e André, tombaram mortos no local. Outros dois foram socorridos em estado grave.





Ainda em Caucaia, bandidos invadiram uma residência no bairro Tabapuazinho e tentaram matar um casal. O homem morreu no local e a mulher foi socorrida em estado grave.





No bairro de Fátima, em Fortaleza, bandidos vestindo roupas com o nome da Polícia Civil invadiram um restaurante de comidas típicas e mataram um jovem identificado por Gutemberg de Sousa Ferreira, 25 anos. O crime foi filmado pelas câmeras do estabelecimento.





No sábado à tarde (1º), populares encontraram o corpo de um homem que boiava nas águas do Rio Maranguapinho, no bairro Bonsucesso. A vítima, do sexo masculino e não identificada, foi decapitada e esquartejada. A cabeça e parte do corpo foram encontradas separadas, sendo resgatadas do rio pelo Corpo de Bombeiros.





Um homem que era ex-presidiário e usava uma tornozeleira eletrônica, foi morto, a tiros, no fim da tarde do domingo, no bairro Caça e Pesca, na Zona Leste de Fortaleza. Ele foi identificado como Wesley Miranda de Sousa, 20.





Ainda no domingo, o corpo de um homem, ainda não identificado, e que apresentava sinais de violência, foi encontrado por populares em um terreno baldio nas proximidades da Feira de Parangaba, em Fortaleza.





Crimes no Interior





Uma briga de bar terminou em morte no Distrito de Feiticeiro,a zona rural de Jaguaribe (a 300Km de Fortaleza). Um homem identificado por Jânio Marcos Peixoto Bessa, 37 anos, foi morto a golpes de faca, na manhã de domingo. O autor do crime foi preso em flagrante.





Em Tianguá, por volta de 18 horas de sábado, Lameu Jacinto de Paula, 41 anos, foi assassinado, a golpes de faca, durante uma discussão familiar. O autor do crime já foi identificado e preso.





Acidentes





Seis pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito nos seguintes Municípios: Canindé (BR-020), Cedo (Localidade Cosmo Leão), Russas (localidade Sítio Ingá), Barbalha (Bairro Malvinas), Nova Olinda (rodovia estadual CE-292), além de uma morte por acidente em Maracanaú, no bairro Conjunto Timbó.





(Blog do Fernando Ribeiro)