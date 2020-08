Por volta das 23h00 desta quinta-feira, dia 6, aconteceu um crime de homicídio nas proximidades da praça do Carneiro, no bairro Expectativa. A vítima foi identificada pela alcunha de "Ganaba". O homem foi assassinado com vários tiros.





A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.





Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.

Mais informações em instantes!