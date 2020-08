MATANÇA EM FORQUILHA: JOVEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES

No início da tarde deste sábado, dia 22, por volta das 12h20, aconteceu um crime de homicídio na rua Vicente Loiola de Aragão, bairro Edmundo Rodrigues. A vítima foi identificada como Ismael de Lima Ferreira, 18 anos, natural de Sobral, conhecido por "Tereré".





Os autores do crime, dois homens armados de revólver em uma motocicleta, efetuaram vários tiros na cabeça da vítima, que morreu no local.



As Policiais Civis e Militares estão realizando diligências na tentativa de preder os assassinos.





Mais detalhes em instantes!