MOTOCICLISTA É SOCORRIDO APÓS COLIDIR NA TRASEIRA DE VEÍCULO NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ.

Uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio deixou um homem ferido na estrada do Sitio Boa Esperança, em Tianguá. O acidente aconteceu no final da tarde da quarta-feira (12). Ao Ibiapaba 24 horas, o Demutran os veículos trafegavam no mesmo sentido quando o motociclista perdeu o controle e colidiu na traseira do veículo Corsa. O piloto da moto identificado como Márcio Gomes da Costa, de 28 anos, foi socorrido pela equipe do Resgate ao hospital do município. O motorista do Corsa parou e permaneceu no local até a chegada dos agentes de segurança. Equipes do Demutran e Guarda Municipal estiveram no local realizando os procedimentos cabíveis.





(Ibiapaba 24 horas)