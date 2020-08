Motoqueiro é preso pela PM quando fazia delivery de drogas nas ruas de Fortaleza

Um entregador de alimentos foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (19), ao ser abordado pela Polícia. Na atividade em sistema de entrega em domicílio (delivery), ao invés de lanches, ele carregava dentro da mochila térmica uma expressiva quantidade de drogas.





A abordagem ao motoqueiro aconteceu após uma denúncia recebida pela Polícia Militar pelo telefone 190 da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Uma equipe de motopatrulhas abordou o suspeito no cruzamento das avenidas Francisco Sá e José Jatahy, no bairro Jacarecanga (zona Central da Capital).





Nervoso, o motoqueiro, porém, não reagiu e permitiu que PMs fizessem uma revista na motocicleta. Na mochila térmica foram encontrados dois pacotes em forma de “tijolos” de maconha prensada. O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a uma delegacia de Polícia da região, onde acabou sendo autuado em flagrante delito por tráfico de drogas e pode ser condenado a uma pena de até 20 anos de prisão.





Assaltos também





As denúncias envolvendo entregadores do sistema delivery não são raras no sistema de Segurança Pública da Capital. Armas de fogo, munições, drogas e objetos roubados são transportados por motoqueiros que se disfarçam de entregadores, conforme os registros da Polícia.





Há casos também da prática de roubos praticados por falsos entregadores que usam, inclusive, fardas, mochilas e até motocicletas adesivadas com marcas das empresas que atuam neste ramo de entrega de alimentos.





