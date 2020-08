Mulher leva tijolada na cabeça após pegar celular do marido para ler mensagens

A PM prestou apoio à vítima até a UPA da região. O acusado não foi localizado.

Uma mulher de 48 anos foi violentamente agredida com uma tijolada na cabeça durante o final da noite de quarta-feira (12), após pegar o celular do marido para ler as mensagens, durante uma briga na casa do casal, localizada na rua Juscelino Kubitschek, bairro Caladinho, zona sul.





Com base nas informações da vítima, ela estava bebendo na companhia do marido quando pegou o celular dele para ver mensagens no aplicativo WhatsApp, momento em que ele ficou enfurecido e se apossou de um tijolo e arremessou contra a cabeça da vitima, lhe causando um corte profundo.





O agressor fugiu do local e a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.





A PM prestou apoio à vítima até a UPA da região. O acusado não foi localizado.





Via Tudo Rondônia