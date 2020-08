NA TENTATIVA DE PROTEGER O FILHO, HOMEM DE 52 ANOS É EXECUTADO A BALA EM SÃO BENEDITO

Um homem de 52 anos foi executado a bala na manhã desta terça-feira (11), no bairro ABC em São Benedito. Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que a vítima, identificada como Eronildo da Silva Moraes, estava em companhia do filho Nailton, de 21 anos, trabalhando na reforma de uma casa, quando chegaram dois indivíduos a pé sendo um deles armado com um revólver, os quais seriam integrantes de uma facção criminosa do bairro ABC. A dupla alegava que Nailton e o pai não deveriam estar alí, porque seriam residentes no bairro Chora e ali eles só aceitavam os moradores do bairro ABC, quando se iniciou uma discussão.





Ainda de acordo com a polícia, o pai interveio para proteger o filho e foi alvejado com um tiro, vindo a óbito no local. Na sequencia, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.





A polícia já identificou os dois homicidas e realiza diligências na região no sentido de capturá-los.





O filho da vítima que já tem antecedente por tentativa de roubo a residência, compareceu a delegacia local onde foi ouvido pelo Delegado Márcio Fernandes em Inquérito Policial que apura o caso.





(Ibiapaba 24 horas)